『ZOJIRUSHI 象印 スチーム式加湿器 ホワイト EE-DD50WA【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 40分に出品され03月14日 15時 40分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZOJIRUSHI 象印

スチーム式加湿器 ホワイト EE-DD50

新品未開封品



写真の状態のまま、メルカリ便で発送させていただきます。



本体サイズ（高さ×幅×奥行）36.5×24×27.5

本体重量2.9kg

加湿方式スチーム式

適応畳数(木造/鉄筋)8畳/13畳

電源方式AC電源

連続加湿時間(強)8時間/(中)16時間/(弱)32時間

タンク容量(L)4.0L

アロマ対応(加湿器)アロマ非対応

交換用フィルター無し

消費電力985W

コードの長さ(m)1.2m

タイマーON / OFFタイマー



ギリギリのお値段ですので、お値引きのご相談はご遠慮くださいませ。



同商品2点以上の購入や他の商品と一緒に購入かつ同梱発送可能な場合はお値引きさせていただきますのでご相談くださいませ。



2点購入で150円引き、3点購入で400円引き

商品の組み合わせによっては厚みがギリギリになる場合がございます。そのため、箱から出して発送対応する場合もございますので購入前にご相談くださいませ。



加湿タイプ...スチーム式 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゾウジルシ