『極美品 希少USA製 オールドコーチ ワンショルダーバッグ レザー 9083【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 03時 31分に出品され04月25日 03時 31分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら大手ブランドショップにて鑑定済み品を購入の確実正規品です❗



◆ブランド名

OLD COACH オールドコーチ

COACH コーチ



◆ポイント

ショルダーバック

チャーム付き

肩掛け

巾着

希少 アメリカ製 USA 米国

ヴィンテージ vintage ビンテージ

グラブタンレザー グローブレザー

レザー 革 本革 牛革 カーフ

男女兼用 ユニセックス メンズ レディース

型番 9083

ペットボトル 収納可能



◆カラー

黒 ブラック



◆素材

グラブタンレザー



◆状態

目立った傷や汚れなし

※状態が良いとはいえ中古美品になります。

※状態記載は個人の主観であるため、

その点を踏まえ【定価の半額以下】に設定し、

値引きも対応してます。

美品と評価をいただくことが多いですが、

中古品にご理解がない方、細部まで神経質な方は、

ぜひ、公式で新品を購入ください。



◆サイズ

縦 : 約 25cm

横 : 約 25cm

マチ : 約 8cm

ハンドル長さ:約60cm



⚠素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

サイズ、採寸を必ず確認お願いいたします。

また、ご自宅にあるお洋服とも照らし合わせてご購入お願いいたします。

もしご不安な場合は、必ずご購入前にコメントください。



⚠まだまだ、お使いいただける綺麗なお品ですが、

素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



◆撮影について

商品をよく見せるためのアプリを使った加工は行っていません。スマホで撮影した画像に枠とブランド名を入れているのみとなります。

※撮影はiPhon 13proで行っております。

※スマホのカメラの仕様上、お色が実物のものと若干かわる場合がございますが、素人が撮影していることをご理解の上、ご購入お願いいたします。



◆発送について

簡易梱包で送らせて頂く予定です。



◆お問い合わせについて

ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

お値下げ可能でしょうか、状態を確認したいです等の曖昧な質問ではなく具体的に質問をお願いします。



◆ご購入前に

プロフィールの確認を宜しくお願いします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品 希少USA製 オールドコーチ

ワンショルダーバッグ レザー

9083