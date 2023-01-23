『Hender Scheme/エンダースキーマ パイソンウォレット 財布 ２つ折り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 55分に出品され03月28日 09時 55分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年初売り

3店舗限定発売品で即完売した

Hender Schemeの２つ折り財布です。

本革パイソンレザーなので縁起も◎



使用期間は半年程度、良い感じに風合いが出てきております。

これから更に良い味が出てくるのを楽しめるかと♪



画像の保存袋も付属いたします。



コインケース部に使用に伴う黒ずみ汚れが見られますが、その他の部分は比較的に綺麗な状態かと思います。



大変お買い得です！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Hender

Scheme/エンダースキーマ パイソンウォレット 財布 ２つ折り