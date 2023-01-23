『Epic様 ヘルノ ラミナー 44 ダウンコート 濃紺 2way フード付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 16時 13分に出品され03月25日 16時 13分に終了予定です。即決価格は14,430円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERNO ヘルノ Laminar ラミナー

GORE WINDSTOPPER

ダウンコート ロング 2way 濃紺

フード付き フロントダブルジップ

サイズ44 ルーマニア製





ヘルノのダウンコートです。



ファスナー部分のゴムに少しダメージがありますが、目立つ難は無く全体的には綺麗な状態です。



すっきりとしたシルエットが魅力の2wayダウンコート、コレクションを代表する高級ライン「Laminar」の贅沢な一着



ふんわり軽やかで暖かく感動の着心地、ゆったりとご着用いただけるサイズ44の希少なお品です。







【サイズ表記】44



【サイズ実寸】

着丈 約89

肩幅 約43

身幅 約53

袖丈 約65



【カラー】濃紺 (黒に近い色味です)



【素材】

表地 ポリエステル78% フッ素系繊維22%

裏地 ナイロン100%

中綿 ダウン80% フェザー20%





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カラー…ブラック



素材(表地)...ナイロン



素材(詰め物)...ダウン, フェザー







2114 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Epic様

ヘルノ

ラミナー

44

ダウンコート

濃紺

2way

フード付き