『【極美品】 バーバリー カシミヤ L ステンカラーコート ノバチェック ロング【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 47分に出品され03月21日 04時 47分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【スタイルの多様性】

このコートはカジュアルからビジネスシーンまで幅広く活躍します。シンプルなデザインは、様々なコーディネートに合わせやすく、長く愛用できるアイテムです。



○アイテム

バーバリー ロンドン BURBERRY LONDON

ステンカラーコート ロング ノバチェック ライナー 羊毛 カシミア L

ベージュ 日本製 メンズ



○サイズ

サイズ（L相当）

身幅 約48cm

着丈 約96cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

使用感少なく目立った汚れなし



○カラー

ベージュ



○素材

本体 綿100%

ライナー 本体 羊毛90% カシミヤ10%

別布部分 キュプラ70% ポリエステル30%



○仕様

ポケット×2

ライナー ファスナーで取り外し可能



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】

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