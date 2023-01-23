『l.l.bean エルエルビーン ダウンジャケット USA製 アメリカ製【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 18時 19分に出品され03月17日 18時 19分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 l.l.bean エルエルビーン ダウンジャケット USA製 アメリカ製 TIMBERLINEPARKA コーデュロイ



【サイズ】

着丈 約89cm

身幅 約69cm

袖丈 約85cm



【状態】

画像でご確認お願いします。

袖口、ジッパー付近に汚れ、右ポケットのマジックテープが外されています。

※写真の追加もできますので、気になる箇所ある方はコメントください



【注意事項】

素人採寸の為、多少の誤差はご容赦下さい。



コンディションに関してはできる限り明記致しますが、主観を伴う為、感じ方に違いが出てきますので、気になる事項がありましたら必ず質問欄より事前に確認をお願い致します。



ノークレーム、ノーリターンを原則と致しますので、ご了承下さい。



返答、対応にはなるべく早く対応致しますが留守にしてしまう時間が多いため多少のタイムラグはご容赦下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ l.l.bean

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