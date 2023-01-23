『希少 SAINT LAURENT サンローラン マフラー ロゴ ウール カシミヤ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 11時 56分に出品され03月30日 11時 56分に終了予定です。即決価格は10,800円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【即購入OK】



サンローランのマフラーです♪



カシミヤ30%で地厚で高級感あるお品です！



男女問わずお使いいただけます。







●アイテム

SAINT LAURENT PARIS

サンローラン パリ

イヴ・サンローラン

MADE IN ITALY

イタリア製

ロゴプレート ロゴレザーパッチ



マフラー ストール ウールカシミヤ フリンジ メンズ レディース 男女兼用





●状態

僅かに毛玉ありますが気にならない程度と思います。

全体的に綺麗なお品です。





●素材

ウール 70%

カシミヤ30%





●サイズ

35 × 220cm





●購入先

大手ブランドリユースショップ





●梱包について

梱包は折り畳んでの発送になります。場合によっては圧縮することもあります。





●その他、注意事項

※検品はしておりますが素人検品の為見落とし等ある可能性があります。

画像にて確認お願い致します。



※使用に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。

中古品にご理解がない方神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。



※あくまでも中古品になりますのでご理解のある方のみご購入をお待ちしております。





柄・デザイン···モザイク



カラー···ブラック グレー



素材···カシミヤ ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サンローランパリ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 希少

SAINT

LAURENT

サンローラン マフラー ロゴ ウール カシミヤ