『乃木坂46 梅澤美波 直筆サイン入り生写真 悪い成分【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 15時 45分に出品され04月05日 15時 45分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 乃木坂46 梅澤美波 直筆サイン入り生写真 悪い成分



４月に自引きしたものです。記念に置いていたのですが、しっかり喜んでくれる持ち主に渡れば。と出品しました。



手袋を使用して整理しております。



硬質カードケースにしっかり封入して保存しております。



発送中の紛失等のケアのため、ゆうゆうメルカリ便等で送らせていただきます。



その他、値下げ等のご質問あれば気軽にコメントお願いします。



※確認したいこと等ありましたら、コメントで気軽によろしくお願いします。



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#悪い成分 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 未使用に近い