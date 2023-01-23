『⭐️現行未使用級⭐️プラダ 23SS ニット切り替えブルゾン リナイロン 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 10時 34分に出品され03月29日 10時 34分に終了予定です。即決価格は65,000円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

PRADA

プラダ



●サイズ

表記サイズ 48(Mサイズ相当)

肩幅 47cm

身幅 52cm

袖丈 64cm

着丈 63cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



●カラー

ブラック 黒



●素材

リナイロン 100%



●アイテム

23SS 2023年モデル 現行



ニットブルゾン ニット切り替えダウン ハイブリッドダウン ジャケット アウター ドライバーズニット

三角プレート 三角ロゴ ワンポイント





●状態

S

保存シワが多少ありますが、未使用級に綺麗ですので愛用していただけます！

＊下記基準でランクを決めております。



SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品



S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品



A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品



B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品



C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



●購入元

ブランドリユース店

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト

その他ネット購入の不要品など



●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





no. 58 (24270) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ⭐️現行未使用級⭐️プラダ 23SS

ニット切り替えブルゾン

リナイロン

黒