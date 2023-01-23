『TATRAS タトラス アゴーニャ ベルト付き ブラック 02【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 45分に出品され03月25日 20時 45分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆送料無料 ☆匿名配送



▪️ブランド：TATRAS(タトラス)



▪️アゴーニャ ベルト付きダウンコート

女性らしいシルエットのTATRASで最も長く人気を誇っている定番モデルの一つです。

取り外し可能なベルトが腰の高い位置に付いており、ウエストのくびれラインをキープし脚長効果を発揮でき、ダウンなのにスタイルUP出来ます。



▪️サイズ：02



▪️カラー：ブラック



▪️商品紹介

数年前にユナイテッドアローズで購入したものです。毎年シーズンオフにクリーニングでケアをして大切に着てきました。



※ベルトの一部分によれている箇所あり。写真にてご確認ください。



※クリーニング済みですので、すぐ着用できます。防臭・防虫・防カビ加工してあります。



※中古品にご理解のある方のみご購入ください。



宜しくお願い致します。



カラー···ブラック

素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS

タトラス

アゴーニャ

ベルト付き

ブラック

02