『HERNO ヘルノ ロングコート ウール カシミヤ シルク スカーフ柄裏地 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 04時 03分に出品され03月08日 04時 03分に終了予定です。即決価格は12,805円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

HERNO ヘルノ

チェスターコート ロングコート

裏地総柄 スカーフ柄 カシミヤ混 シルク



○サイズ約

サイズ（L相当）

肩幅44cm

身幅54cm

袖丈55cm

着丈105cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立ったキズや汚れなくまだまだお使いいただける状態です◎





○カラー

ブラック 黒



○素材



表地ウール70% カシミヤ30%

裏地 シルク100%



○配送

簡易包装にて4〜7日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



⚠︎撮影に使用している小物や装飾品は商品には含まれません。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号 01982211 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ HERNO

ヘルノ ロングコート ウール カシミヤ シルク スカーフ柄裏地 黒