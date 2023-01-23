『コムサ スタンドカラー ジレ グレー【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 15時 26分に出品され04月12日 15時 26分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コムサ プラチナのジレ



杢 グレー



昨年(2023年)11月百貨店で購入したものです。

3回程度着用しました、状態は良好です。

とても暖かいです。



定価 41800円



サイズ7号 (実寸) バスト100.0 着丈 66.9

肩幅 36.5



どんなインナーにも合わせることが出来る 深くとったアームホールは インナー次第でいろんな着こなしが出来

体温調整もしやすい様デザインされています。



身幅は大き過ぎずすっきりと仕上げ コートインも可能です。



フロントのデザインは ナナメに遊び心を加え こなれ感のあるきれい見え ジレです。



気に入って下さる方宜しくお願いします。



折りたたんで発送 折シワ御容赦下さい

汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: コムサ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ コムサ

スタンドカラー

ジレ

グレー