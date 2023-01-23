『【DUNO】新品 Italyブランドダウンコート size38【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 53分に出品され03月29日 03時 53分に終了予定です。即決価格は13,572円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリアブランド高級ダウンコート

有名百貨店、セレクトSHOP等でも取扱のあるブランドです。

定価¥85.000（税抜）



※こちらはセレクトSHOP実店舗からの特別提供で出品しているお品でSpecial priceです。税込価格なのでとてもお得かと思います。



【新品未使用品】正規品→こちらのお品はセレクトshop正規輸入の新品タグ付きです

モデル名→BOSCO

ピンクベージュ

上代¥85.000（税抜）→ 50%OFF以下



フード取り外し可能（ファスナー）

フロントダブルファスナー

両脇ファスナースリット

袖口インにリブ編み仕様



スタイリッシュなタイトめのシルエットです。



▪️平置き計測

size38 バスト約88㎝ 着丈約82㎝



※コンパクトに圧縮しての発送となります。



DUNO〈デュノ〉は2012年にフィレンツェのエンポリで誕生したグローバルでコンテンポラリーな新しいコンセプトのアウターウェアブランド。

上質な素材と先端技術を駆使して現代のライフスタイルと伝統的なイタリアンテイラリング技術の融合によって産み出されたDUNOは、防風、撥水性に優れた機能的な素材を使用し、羽根抜けを防ぐダブルパックに700フィルパワーの上質なダウンが詰められています。



#ダウンコート#Italy#DUNO 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: デュノ カラー: グレイ系/ピンク系/ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【DUNO】新品 Italyブランドダウンコート size38