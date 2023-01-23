『Fossil フォッシル 二つ折り財布 ジェイデン レザー トラベラー ブラウン【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 23時 00分に出品され03月31日 23時 00分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



FOSSILの折りたたみ財布になります。

コンパクトなデザインが便利で使いやすいです。✨







『FOSSILフォッシル』

いつだって自分らしく、自然体を楽しみながら。

チャンスを逃さず、人生を冒険するために。



自分探しの旅の相棒としてフォッシルを。



フォッシルのアイテムは、楽観的でポジティブなマインドで今を生きる、

自分らしさを追求し続けるあなたと、楽しい旅をするために作られています。





鑑定済みの正規品です。

安心してショッピングをお楽しみ下さい。







◆商品説明◆

この三つ折り財布には、紙幣入れ1つ、クレジットカード スロット6つ、ID ウィンドウ2つが付いています





◆サイズ◆

・横11.5cm

・縦9cm

・幅2cm





◆カラー◆

ブラウン







◆内部の詳細◆

・紙幣入れ 1 つ、

・クレジットカード入れ6つ、

・スライドポケット3つ、

・ID ウィンドウ2つ





◆内装素材◆

リサイクルポリエステル





【注意事項】

・発送は匿名配送になります。

・郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます。

・空気清浄機完備の部屋で保管しております。

・寸法は平置きで計測致しております。

計測の仕方によっては異なる場合がございます

・光の加減などにより、画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。

・こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんので、あらかじめご了承ください。



◎ その他注意点等、プロフィールに記載しておりますので、そちらもご確認をお願いします。

上記にご理解頂ける方のみ、ご購入願います。





商品コード: FO-308 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フォッシル

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Fossil

フォッシル

二つ折り財布

ジェイデン

レザー

トラベラー

ブラウン