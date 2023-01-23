『【激レア】60s〜70sペンドルトン レディース 38くらい【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 23分に出品され03月15日 01時 23分に終了予定です。即決価格は39,780円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肉厚！防寒！！オシャレ！！！

冬に大活躍のペンドルトン ウールコート！

状態はかなり良く、虫食いの類はほとんど見当たりません。人生で1着は手に入れたいペンドルトン！長期保有しても値崩れしにくい、場合によっては値段が上がることもあるペンドルトンです。5年後、10年後に次のオーナーさんに譲ることを楽しみに、育ててみませんか？また、部屋に飾っておくだけでもオブジェになるくらいカッコイイです！



全体的にグッドコンディションです。レディース(ボタンがメンズと逆ですね)。サイズは38くらいなので男性でも着れます。179cmの75kgですこし肩幅が小さいくらいです。ペンドルトンのタグがすこし取れかけています。(写真4枚目)





※他のサイトでも販売しているため、売り切れたらご容赦ください。原則早い者勝ちですので、売却後に購入された方はキャンセルさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

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ジャケット・アウター タグ 【激レア】60s〜70sペンドルトン レディース 38くらい