『【美品】 モンベル リバーシブルダウンベスト XL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 41分に出品され03月10日 03時 41分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mont-bellのコロラドダウンベスト。良質なダウンを軽量素材で包み込んだ、リバーシブル仕様のベストです。ダウンの保温性を最大に引き出す三枚差し構造を採用し、高い保温性・防風性を実現。光沢を抑えた落ちついた表情の表面と、キルトの裏面とで、二通りのデザインが楽しめます。



数回、短時間日常着として着用



ダメージや汚れなく、美品の部類かと思います。





■商品仕様

三枚差し構造／ダウンプルーフ加工／デュアルアクスルフード（片側のみ）／ジッパーがあごに当たらない仕様／リードインコード・システム（すそ）／ジッパー付きポケット6個（表面：〈腰2、胸1〉、裏面：〈腰2、胸1〉）



・品番：1101564



・サイズ：メンズXL



・カラー：グリーン/ブラウン



・素材：

表地：40デニール・ナイロン・タッサー[はっ水加工]



裏地：20デニール・ナイロン・リップストップ[はっ水加工・帯電防止加工]





・中綿：650フィルパワー・ダウン





・平均重量：393g





#mont-bell #Mens

the north faceノースフェイス

patagonia パタゴニア





カラー···グリーン ブラウン



素材···ナイロン



フード···フードあり（取外し不可）



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】 モンベル

リバーシブルダウンベスト

XL