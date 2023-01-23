『orcival/ダッフルコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 15時 20分に出品され05月07日 15時 20分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウール90%

ナイロン10%

サイズ16

上質なメルトン生地を使用したショート丈のダッフルコート

型崩れしにくく、温かく、パイピングがしっかりとされています。

クリーニング済みでその後自宅保管です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ orcival/ダッフルコート