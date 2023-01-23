『最終値下げ ADOREアドーア 極美品カシミア混2TONEリバーシブルノーコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 15時 26分に出品され03月13日 15時 26分に終了予定です。即決価格は22,620円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※お値下げ不可(最終値下げ)

63000円➡️11/10 58000円

ADORE

アドーア

DAIMARU正規店購入

38サイズ

定価￥99,000

グレージュ×ベージュ(モカ)

着用回数 短時間3回程度



【商品説明】

16番単糸のウール90％、カシミヤ10％の紡毛糸を使用した接結タイプのリバー素材を使用。

糸から別注紡績で作り上げています。軽く起毛し、温かな質感を演出しています。

続き袖でリラックス感もあり普遍的なデザインなので、長く愛用して頂けます。フロントはスナップあき。

※ リバーシブルでの着用可能





定番の大人気なリバーシブルノーカラーコートで、こちらのお色は即完売でした。お探しの方いらっしゃいましたら是非。



【保存状態】

DAIMARUのコートカバーを全体にかけ、肩は太めのスポンジがついたハンガーにかけ、ウォークインクローゼットにかけて大切に保存しておりました。普段使いにはしておりませんので未使用に近いにしております。

まだサイトでも画像が残っておりますので直近のコートです。



送料、手数料込みでご了承下さる方にお願い申し上げます。



素人検品、自宅保管にご理解下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アドーア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 最終値下げ

ADOREアドーア

極美品カシミア混2TONEリバーシブルノーコート