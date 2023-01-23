『最終 Mina perhonen コート38【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 07時 18分に出品され03月25日 07時 18分に終了予定です。即決価格は17,388円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mina perhonen nordic mossダッフルコート38サイズです。大人の深い赤が素敵で購入し、ワンシーズン4、5回着用しました。購入価格100,000円(税抜)です。

着丈98センチ、身幅51センチ、裄丈78センチ。

色合いは、5枚目が最も近いです。



ウールにヤクの毛がブレンドされていて、しっとりと柔らかく、着やすいです。暖かさも十分でした。

ミナのガーメントカバーに入れて保管していましたので、写真は裾部分が少しよれた状態です。



全体きれいな状態ですが、すそに近い部分にわずかに毛玉があります。ニットや他の服の糸くずもついている部分あり、極力取り除きますが、100%完璧には取りきれないと思います。

その旨ご了承お願いいたします。

価格はこちらで最終です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ミナペルホネン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 最終 Mina

perhonen



コート38