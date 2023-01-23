『VINTAGE 50s セットアップ ヴィンテージ 2ピース 50年代 アメリカ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 23分に出品され03月15日 01時 23分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 USA製1950年代頃のヴィンテージセットアップです。



◎ポケットのボリューム感がポイントになった綺麗なシルエットのドレス。

◎丸襟やドルマンスリーブが上品で可愛らしいショート丈ボレロ。



の2ピースです。



淡い水色ベースにラベンダー＆ピンクのネップが飛んだ華やか 且つ 涼しげなカラーリングや、織目の粗いシルク混のざっくりとした風合いもヴィンテージならでは。



セットアップでの着用やワンピース単体での着用は春～夏のドレスアップシーンにも最適。(靴やバッグ、羽織物の合わせ方でカジュアルダウンするのも◎)



またボレロ単体ではパンツやオーバーオール等とカジュアルMIXコーデも楽しめそうですね。



ワンピースは左脇のファスナーを緩めて被るプルオーバータイプ。ボレロは襟元のシングルボタンでの着脱です。



微細な経年感を除きダメージや目立つ経年感はなく、画像の通り綺麗な印象のVERY GOODコンディションです◎(年代を考慮すると非常に良い状態ですが、70年以上前の製品ですので、アンティークやヴィンテージがお好きな方におススめいたします。)



スペシャルなヴィンテージデザイン・コンディション・サイズ感で

お気に入りのセットアップとして末永くご愛用頂けると思います。



ヴィンテージのセットアップをお探しだった方はぜひこの機会にイカガでしょうか。



※肩パッド/スリット/裏地はございません。



1950年代

1950

50s

アンティークドレス

ヴィンテージドレス

アンティークボレロ

ヴィンテージボレロ

ツーピース

アンティークアクセサリー

アンティークブローチ

ヘッドドレス

アンティークグローブ



●原産国:USA

●年代：1950年

●素材：表記はございませんがSILK＆RAYON(+COTTON)辺りです。ざらっとした風合いの上質な生地感です。

●サイズ：サイズ表記なし(日本の女性でM位のサイズ感)

※着用トルソーは日本で9号なので参考になさってみて下さい。

○実寸(それぞれ最大部)《ドレス》肩幅41センチ、身幅45センチ、着丈116センチ(内スカート部分79cm)、ウェスト周囲70センチ、アームホール周囲45センチ《ボレロ》着丈40センチ、ゆき丈45センチ※ドルマンスリーブのため肩幅と身幅は計測出来ません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ VINTAGE

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セットアップ

ヴィンテージ

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アメリカ