『90sオリジナル☆FIRST DOWN☆ダウンマウンテンパーカー☆M☆【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 21時 00分に出品され03月31日 21時 00分に終了予定です。即決価格は12,708円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き有難うございます！

こちらはアメリカから入荷致しました

90年代ファーストダウンのダウン入りマウンテンパーカーになります^ ^



黄色と黒の切り替えデザイン、前面に4つの斜めハンドポケット付き、フードや裾にはドローコードがあります！



近年でも復刻されたりと注目度の高いブランドです^ ^



ふかふかのダウンが入ったマウンテンパーカーデザインは珍しく

当時のオリジナルとなるとなかなか出てきません！



90年代ヒップホップアーティストやNBAプレイヤーなどに愛されたブランドです！



この機会に是非どうぞ☆☆☆





肩幅57cm 身幅70cm 着丈79cm そで丈60cm

（多少の誤差はご理解お願い致します)



サイズ メンズ M



状態説明

多少の使用感はございますが目立った傷などはございません。

背中や背中裾あたりに薄汚れがあります。



☆着画がある場合、モデルの身長は175cmになります。



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☆その他、メンズ&レディース多数出品しております



☆こちらの商品は他でも販売させて頂いておりますので、売切れ次第終了とさせて頂きます。ご了承下さい。



☆お得な SALE情報など随時プロフィールに記載しておりますので是非一度ご覧下さい。



※送料について※

☆発送は当方指定の発送方法で送らせ頂きます。

☆送料無料です^_^





☆Tシャツなどの薄手のものはネコポス便になります。

☆土日、祝の発送はおこなっておりません。



※注意事項※

ご理解の頂ける方のみご購入下さい。

used,新品問わず出品しますので状態欄を参考にお願いします。即決OK。取置きは承っておりません。

宜しくお願い致します。

☆☆☆

K20 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ファーストダウン カラー: イエロー系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90sオリジナル☆FIRST

DOWN☆ダウンマウンテンパーカー☆M☆