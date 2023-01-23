『THE NORTH FACEヌプシ NUPTSE JACKET ダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 08分に出品され03月23日 11時 08分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE

ノースフェイス

ショートヌプシ



＊＊＊ Mサイズ ＊＊＊



【カラー】BLACK ブラック 黒

【価格】37,000円

【サイズ】肩幅47、身幅56、袖丈55、着丈57

※素人採寸ですので若干の誤差はあります。



数年前に購入しましたがほとんど着用せず自宅保管しておりました。目立つ汚れもなく割と綺麗かと思います。



発送時には少し圧縮して梱包しますこと、ご了承ください。着用していたused品であることをご理解のうえご検討お願いいたします。



大幅なお値下げや返品は不可でお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACEヌプシ

NUPTSE

JACKET

ダウンジャケット