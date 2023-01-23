『Calvin Klein Jeans デニムジャケット 美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 54分に出品され03月26日 15時 54分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Calvin Klein Jeans “PATCHED 1 POCKET”デニムジャケット



元値40280円



●サイズ 表記M



着丈約70cm

身幅約50cm

肩幅約50cm

袖幅約65cm

（素人採寸です）

●季節



秋、冬



あくまでも古着なので了承いただける方のみご検討願います。





■Calvin Klein Jeans■

カルバン・クラインはアメリカのファッションブランド。

Calvin Klein（カルバン クライン）は1942年、アメリカニューヨーク生まれ。独学で縫製を学んだ後、ニューヨークのスクール・オブ・アート・アンド・デザインに入学。その後、ニューヨーク州立ファッション工科大学（FIT）に進学し、62年に卒業。大学卒業後は、ダン・ミルシュタイン・ハウス・オブ・デザインでアシスタントデザイナーを務め、その後ドレスメーカー数社で経験を積む。68年に自信の名を冠したブランド「カルバン・クライン」を設立。アパレルを中心にアクセサリー、アンダーウェア、フレグランスなど幅広く展開している。

カルバン・クライン・ジーンズは、1970年代後半に立ち上げられた、世界最初のデザイナージーンズブランド。カルバン・クラインのフォーマルなエッセンスにカジュアルなテイストをプラスしたアイテムを発信している





#カルバンクライン #CalvinKlein

#CalvinKleinJeans #デニムジャケット

#ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: カルバンクラインジーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Calvin

Klein

Jeans

デニムジャケット

美品