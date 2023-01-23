『TOTORO さま♪ブルックスブラザーズ ステンカラーコート ウール 中わた 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 00時 41分に出品され03月24日 00時 41分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧くださりありがとうございます◡̈



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〖アイテム名〗

ブルックスブラザーズ

BROOKS BROTHERS



ステンカラーコート



〖 アイテム詳細〗



メンズ アウター ジャケット コート 羽織り ウールコート 中わたジャケット 中綿ジャケット 中わたコート 中綿コート 346 ジップアップ ボタン キルティング 普段使い ビジネス 通勤 綺麗め 襟付き



定価¥40950



〖サイズ〗 M



着丈 85㎝

身幅 57㎝

肩幅 47㎝

袖丈 66㎝



※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください



〖素材〗

毛 78%

ナイロン 22%



裏地 ポリエステル 100%



中わた ポリエステル 100%



〖カラー〗

黒 ブラック



〖状態〗

新品未使用品ですので問題無く美品です♪





即購入OKですᵕ̈*





ペット等は飼っておらず暗所で丁寧に保管していますが、中古品になりますので（未使用品でも）ご理解いただける方の購入をお願いします。

また傷や汚れもよくチェックしておりますが素人目なので神経質な方はご遠慮ください。



また梱包はしっかりいたしまして24時間以内には発送いたします꙳⋆



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ですので購入前にコメントにて教えてください◡̈



※タイムセール中は併用不可

※コメント無しで購入された場合リピーター様でも表記のお値段での販売になります。



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着用頻度や購入時期についての質問には基本的にお答えできかねます。

出品数が多い為、全てを正確に把握することができませんので予めご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TOTORO

さま♪ブルックスブラザーズ

ステンカラーコート

ウール

中わた

黒