『THE NORTH FACE 黒 ダウンジャケット ヌプシ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 13時 35分に出品され04月24日 13時 35分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品で購入し着る機会が無くなったので出品します

- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- タイプ: ダウンジャケット

- デザイン: フロントジッパー付き

- ロゴ: 刺繍ロゴ



ご覧いただきありがとうございます。



サイズ M

使用回数 2.3回

クリーニング済み。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

黒

ダウンジャケット ヌプシ