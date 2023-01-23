『THE NORTH FACE CAMP Sierra Short レディース M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 08時 40分に出品され03月06日 08時 40分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【週末セール】

週末限定お値下げです。



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ザノースフェイスのダウン キャンプシエラです。

数年前に購入したもので、お色はブラックです。

美品かと思います。



サイズはレディースのMです。

定価 48,400円(税込)



カラー···ブラック

モデル···CAMP SIERRA SHORT NYW81931 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

CAMP

Sierra

Short

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