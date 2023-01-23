『THE NORTH FACE ブラック ダウンジャケット Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 10時 23分に出品され03月20日 10時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスのダウンジャケットです。



173センチ67キロの私が着て丁度良いサイズ感です。



2年前程に購入し、ほとんど使っていませんので出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ブラック

ダウンジャケット

Lサイズ