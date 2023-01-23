『極美品 Paul Smith ポールスミス フードダウンジャケット ブルゾン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 03時 53分に出品され03月29日 03時 53分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポールスミス Paul Smithのダウンブルゾン。



上質なフランス製ダウンとリップストップナイロンを使用して保温性と軽さ、強度を確保したライトウェイトダウンブルゾン。

リップストップ特有の格子状の織りを細かくすることで、アウトドアテイストを抑えて、高級感ある風

合いを実現しました。

ダウンのふくらみを抑えたシルエットと上品な光沢が洗練された印象。

ジップに施した、繊細なテクニックが光るパイピングやゴールドカラーの引き手がスポーティーなフーデッドデザインを格上げします。

色鮮やかなマルチストライプテープや“Balloons”プリントのライニングなど、



ポール・スミスらしいスペシャルな裏仕様もポイントです。





ベトナム製





表地：ナイロン100％

テープ部分：ポリエステル100％

中わた：ダウン90% フェザー10％

裏地：(身頃部分)ポリエステル

(袖部分)ナイロ

裏側部分使い：ナイロン



購入価格 58320円 税込



サイズM

着丈67 肩幅41 身幅54 袖丈62



カラー ブルー



数回使用後にクリーニング済み。(クリーニング済みのタグ付き)

ほぼ未使用品のような状態です。

気に入っていてお出掛けするときに

たまに使用してましたが、最近他にダウンジャケットを

購入したので出品いたします。



モンクレール(MONCLER)やタトラス(TATRAS)

ピレネックス(Pyrenex)やザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)、デュベティカ がお好きな方は是非よろしくお願い致します。



素材(詰め物)...ダウン

カラー...ブルー

種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品 Paul

Smith

ポールスミス フードダウンジャケット ブルゾン