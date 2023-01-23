『美品 タトラス ROBINIA ロビニア リバーシブル ダウンコート ファー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 22分に出品され03月03日 12時 22分に終了予定です。即決価格は11,740円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号 1115



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■ブランド



タトラス TATRAS



■状態



目立つ傷や汚れなく美品です。



定価 120,000円



■サイズ(cm)



表記：02 160/94A



着丈85cm

身幅50cm

肩幅38cm

袖丈62cm



■カラー



ブラック ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 タトラス ROBINIA

ロビニア リバーシブル ダウンコート ファー