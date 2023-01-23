『2021年秋冬ヨウジヤマモト サイド変形ジャケット yohji yamamoto【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 16時 08分に出品され03月20日 16時 08分に終了予定です。即決価格は32,982円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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yohji yamamotoのサイド変形ジャケットです。





2021年秋冬のアイテムです。

※モデルは同コレクションの別アイテム着用ですが、ご参考にしてください。





サイドが大胆に変形したデザインで素敵です。





傷汚れの特にない美品です。





size

肩幅43

身幅48

着丈77-135※後ろ側採寸





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※素人採寸のためあくまでも参考値としてください。

※自宅保管につき、香水の匂いなどついている場合がございます。

※他アプリで売り切れた場合、予告なく品物ページ削除します。





新宿伊勢丹購入品

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▷簡潔な取引を希望しており、

ご質問・ご要望にはあまりお応えできません。

基本的には画像と説明文でご判断下さい。

着画、採寸、追加画像等のご希望や、個人的な着用感、サイズ感のご質問には対応しません。



▶︎交渉値下げにも積極的ではありません。

交渉されたい方は必ず"ご希望額"をご提示ください。



▷取り置き.専用はいたしません。



▶︎お安くお譲りする為に、ご要望でのクリーニング等の対応はしておりません





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当方が出品しているアイテムはすべて正規品です。

基本的には都内、新宿伊勢丹や青山、丸の内あたりで購入しております。

個別に購入店舗や購入時期に関してもできる限り明記するよう務めますが、どうしても古着であるためタグが残っていなかったり、完璧でない場合がございます。



商品到着後、レシートがないことなど理由に返品希望される方がいらっしゃいますが、

トラブル防止のためにも、当該ブランド服に慣れている方（正規品かどうかご判断いただける方）のご購入を何卒お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 2021年秋冬ヨウジヤマモト サイド変形ジャケット yohji

yamamoto