『レコルト自動調理ポットAutoCookingPotスープメーカーrecolte【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 07時 19分に出品され03月09日 07時 19分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レコルト自動調理ポット

Auto Cooking Pot



2024年2月購入

2回使用

付属品全て有り

きれいな状態ですが中古品です。

簡易発送させて頂きます。

上記をご了承頂ける方のみご入札下さい。

宜しくお願い致します。





【HPより】

“ほったらかし”でお料理完成！スリムなポット型の自動調理器。

材料の刻み具合や加熱温度を、5種類の調理モードごとにコントロールしながら撹拌。なめらかなポタージュや具材の形を残した食べるスープ、おかゆ、豆乳など、手間なく簡単に作れます。家庭用の氷も砕けるので、スムージーなどの冷たいメニューもOK！保温できるモードも搭載。容量約600ml。





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#スープメーカー 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: レコルト