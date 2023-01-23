『JUNYA WATANAVE トレンチコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 36分に出品され03月24日 11時 36分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジュンヤワタナベ コムデギャルソンの黒の

ベーシックなトレンチコートです。

サイズはSです。



個人差は有るかと思いますが、

普段36の方には、少しゆったりと中にセーターも着込めるほど。

38着用の女性でしたらぴったりの丁度良いサイズ感かと思います。



気に入って着ていたので、使用感は有りますが、

まだお使い頂けます。



何度かクリーニングに出して、元々真っ黒では無かったのですが全体的に多少褪せた感じが有りますので、ご理解頂ける方どうぞ。



定価は7万円ほどだったかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ JUNYA

WATANAVE

トレンチコート