『【新品未使用】MARKAWARE オーガニックウール ピーコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 16時 52分に出品され03月28日 16時 52分に終了予定です。即決価格は17,750円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用1度のみでほぼ新品未使用、タグ付きです。

青みがかった緑が絶妙な色合いです。



品番：A22C-17CO01C

品名：ORGANIC WOOL MELTON PUFFER PEACOAT

サイズ：2

カラー：Cedar Green

定価：13,2000円(税込)



■デザイン

1930年代の米軍のPコートをデザインソースにした一着。10ボタンなど、細かなディテールはオリジナルのデザインを踏襲しながら、着丈を長くしてロングコートとしてアレンジ。肩幅、身幅ともに程よいゆとりを持たせつつ、ルーズにならないようにシルエットを調整。適度なボリューム感がありながらも、紳士服としてのエレガントで洗練されたシルエットを楽しめます。

リサイクルポリエステルとキュプラの中綿入りで、軽い上に暖かいのも特徴。裏地にはキュプラとオーガニックコットンの生地を使用し、袖通しもスムーズです。



■おすすめポイント

軽くてしなやかなメルトンのPコート。

メルトンといえば、厚くて重たいというイメージがつきまといますが、今季つくったのは程よい厚さの生地。それに適した素材として、繊細で滑らかなオーガニックウールを使用し、軽く、しなやかなメルトンが誕生しました。

デザインはヴィンテージのPコートを参考にしながらも、古着屋では決して見つけることのできないアイテム。上品なロングコートですが、カジュアルな着こなしにも、きれいめなスタイリングにも相性抜群です。



■ファブリック

南米・アルゼンチン産のオーガニックウールを使用したメルトン生地。繊細な原料を細番手の糸に紡績し、程よい厚みのメルトンに仕上げています。軽くてしなやかな生地なので、通常のメルトンと比べても着心地がいいところも魅力。素材由来の滑らかな肌触りと上品な表情もこの生地の特徴です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: マーカウェア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】MARKAWARE オーガニックウール ピーコート