『CHANEL シルク リボンタイ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 16時 34分に出品され03月12日 16時 34分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|シャネル
ヒステリックグラマー バルタザールコラボベルト(スワロフスキー欠け有り)
¥ 11200
エルメス インドモチーフ
¥ 15000
タグ付 Hermès シルクスカーフ
¥ 9620
BPQC カシミヤ100%ストール 大判
¥ 7800
HERMESエルメスポケットチーフ 新品未使用タグ付き
¥ 10764
未使用 エルメス 三角スカーフ シルク100% 馬車柄 ポワンテュ
¥ 7940
カシミヤ100% ジョンストンズオブエルガン リバーシブル ニットマフラー
¥ 9945
KO1843□ 未使用タグ付バーバリーロンドン マフラーウール 184×33
¥ 8892
専用 芦屋ROSSA ストール 美品 エルメス、エトロ、アレクサ好きも♪
¥ 440000
エルメス スカーフ HERMES
¥ 9620
Charle Doresse リバーレースストール EM021 シャルレ
¥ 7800
大判スカーフ HERMES カレ90 (グリーン系アフリカ) シルクスカーフ
¥ 13500
ヴィトンバンドースカーフモノグラムデニム柄美品
¥ 12935
ファリエロサルティ
¥ 13000
CO-313 コーチのコインケース
¥ 10061
【正規品】ヴェルサーチ スカーフ 新品未使用
¥ 8667
ブルーレーベルクレストブリッジ 新品レッド カシミヤ ストール / マフラー
¥ 10912
miumiu パール リボン 水色 マドラスキーケース
¥ 9360
落札価格11375円
255 入札履歴
終了
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