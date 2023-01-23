『CHANEL シルク リボンタイ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 16時 34分に出品され03月12日 16時 34分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANEL リボンタイ



何年も前にCHANEL正規店にて購入いたしました！

使用する機会がなく保管しておりました



リボンタイとしてもバッグやヘアアクセサリーとしても使用出来ると思います！



光沢のあるアイボリー系のお色味です

付属リボンに少しヨゴレがあります



幅 6.5cmくらい

全長 140cmくらい



シルク100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ CHANEL シルク リボンタイ