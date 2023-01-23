『F/CE. × NANGA / FT BOMB JK ダウンジャケット M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 19時 32分に出品され04月16日 19時 32分に終了予定です。即決価格は16,536円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品です。

F/CE. × NANGA / エフシーイー × ナンガ FT BOMB JK ダウンジャケット M ダウンコート 黒





おなじみとなった国内屈指のダウンファクトリーNANGAとのエクスクルーシブライン。アウトドアウェアとして認知度の高いダウンジャケットを、独自のバランス感によってモードの境地に導いたコラボならではのアイテム。定番のボムジャケットは非常に軽く、ボリューム感のあるフィッティングが特徴です。



シェルにはF/CE.がダウン向けに開発した、ハイスペックオリジナルファブリック【FLIGHT/エフライト】を採用しています。ハイエンドレインウェアと同様のスペックを持ち、高い透湿防水性を実現した機能素材です。ソフトで滑らかな風合いはカジュアルなスタイルと合わせやすく、アウトドアでもシティユースでも抜群のパフォーマンスを見せてくれます。



色…ブラック

素材…

＜表地＞ナイロン100%(PUラミネート)

＜中わた＞ダウン90% フェザー10%

＜裏地＞ポリエステル100%

生産国…日本

重さ…約1066g

サイズ…M



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ F/CE.

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