『ピーコート グレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 18時 15分に出品され04月07日 18時 15分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ、M ですが、タイトな作りで着丈も短めなのでSサイズに近いです



使用回数は少ないです

クリーニング済み

目だった汚れなどはないです



池袋のパルコで以前買いました



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カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ ピーコート

グレー