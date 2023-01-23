『広川絵麻 灰釉 鉢【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 13時 42分に出品され04月07日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
中鉢 花柄 色絵付け ニュウ 窯傷 丼
¥ 7792
1973年・幻のマペット社製 フィギュリン 最高陶磁器 ハンドメイド
¥ 18078
スワロフスキー
¥ 16500
【極美品】SWAROVSKI スワロフスキー サンリオ ハローキティ ピンクボウ
¥ 20750
★マグダ＆アンドリュー ノヴァコフスキー ポーランド メタルアート チェス
¥ 14080
超美品 開運 スワロフスキー フクロウ 四葉パラソル swarovski 四葉
¥ 11830
鉢 丼 古伊万里 極楽 鳳凰 龍 牡丹 唐草 蛇の目 江戸 明治
¥ 10210
ニッカウヰスキー古伊万里文花籠ボトル1305g
¥ 18400
ディズニーコラボシンデレラスワロフスキーフィギュリン限定パンプス ガラスの靴置物
¥ 11000
瀬戸焼 招き猫 18.5cm 左手上げ 底に印
¥ 8969
ぱぱんだ様専用 ガラス細工 ミニチュア
¥ 10530
アンティーク クリスマスツリーを囲む子供達 刺繍ロングタペストリー リネンクロス
¥ 10686
大鉢
¥ 13000
中国 六角酒器 チロリ 熱燗 大明宣徳 アンティーク ヴィンテージ 徳利 古美術
¥ 8892
明治〜江戸期辺りの古信楽焼壺/すだれ茶壺
¥ 8814
中国骨董 古錫急須 茶道具 工夫茶器 烏龍茶缶 時代物美品 旧家蔵出し お酒銚子
¥ 9360
人気作家★星正幸【師：森陶岳】★備前ぐいのみ★共箱・布・栞
¥ 9984
アスティエ アスティエ・ド・ヴィラット カード付き
¥ 10725
落札価格8580円
964 入札履歴
終了
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