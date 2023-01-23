『広川絵麻 灰釉 鉢【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 13時 42分に出品され04月07日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎径 約20.5cm

◎高さ 約8.5cm



広川絵麻さんの鉢です。

大きめの鉢なので丼としての使用はもちろん良いですし、葉物野菜をたっぷり使ったサラダを盛り付けるととても映えます。



使用による傷はございませんが、素人の自宅保管ですのでその点をご理解いただけるかたにご購入をお願いいたします。





種類...陶器



種類...鉢



種類...大鉢 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし