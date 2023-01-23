『Eddie Bauer 2ND別注 Karakoram Lオリーブグリーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 15時 02分に出品され04月03日 15時 02分に終了予定です。即決価格は33,915円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ 2nd別注のカラコラムです。

★ 3月に注文して先日届きました。

★ 色はグリーンです。

★ 新品、未使用、タグ付きです。

★ 肩幅55、身幅60、着丈70、袖丈63cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Eddie

Bauer

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Karakoram

Lオリーブグリーン