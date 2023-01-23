『新品 イッセイミヤケ ワンピース コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 19時 32分に出品され04月06日 19時 32分に終了予定です。即決価格は75,000円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一枚で何通りの着方ができます。



ワンピースとしてもコートとしても使えます。

2枚重ねになっていて、外側の部分をウエストで結んで、ノースリーブのワンピースとして着ることができます。



定価の4割引での価格に、送料と手数料を加えた値段とさせていただきます。





カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: イッセイミヤケ カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 新品 イッセイミヤケ ワンピース コート