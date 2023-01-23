『【最終値下げ】正規品 スワロフスキー 腕時計 Crystalline Glam【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 00時 02分に出品され03月30日 00時 02分に終了予定です。即決価格は10,327円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数年前に百貨店で購入したスワロフスキーの腕時計です。

定価70000円くらいでした。



シャンパンゴールドにブラックのクリスタルが上品に輝く腕時計です。

フェイスガラスとフェイスの縁に擦れたような小キズがありますが、時間を確認するのに支障はありません。(写真4枚目)



コマを3つ詰めており、コマの中に入っていたピン？のようなものが曲がっています。(写真6枚目)

付属していたコマもそのままお譲りしますので、コマ足しが必要な場合はそちらをご利用ください。



一度、電池交換に出しております。

現段階では電池は切れず動いております。



お探しの方、いかがでしょうか。





Crystalline Glam

ムーブメント：クォーツ スイス製

素材：ステンレスシャンパンゴールドPVD

約800個のクリスタル付



文字盤：ブラック

サイズ：直径約35mm x 35mm/厚さ約9mm

防水：日常生活防水

付属品：長さ調節にしようするコマ



#スワロフスキー

#SWAROVSKI 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 【最終値下げ】正規品 スワロフスキー

腕時計

Crystalline

Glam