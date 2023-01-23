『クリーニング済み、サイズは38号です。使用頻度2.3回のみです。【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 15時 54分に出品され04月30日 15時 54分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

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ジャケット・アウター タグ クリーニング済み、サイズは38号です。使用頻度2.3回のみです。