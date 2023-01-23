『STREULE レディース・スキーウェア上下セット LL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 14時 15分に出品され03月20日 14時 15分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ほぼ未使用/美品】

通常単品販売だった物をジャケット、ズボンの2点セット販売で出品いたします。



【定価】

ジャケット：19250円

ズボン：13200円



【ブランドの特徴】

●STREULE



【サイズ】

LL



【カラーデザイン】

●ベージュ/グレー

●撥水加工

●ストレッチ素材

●3Dカッティング

●インサレーション

●部分シームシーリング

●止水ファスナー

●アジャスタブルフード

●裾アジャスター

●リストゲーター

●ゴーグルポケット

●パスケースポケット

●アクセサリーポケット



ご覧いただきありがとうございます。

ゼビオのオンラインショップで購入後に試着のみで、野外での使用はありません。

ほぼ、未使用に近く状態はかなり良いですが、自宅保管していたものですので、神経質な方はご遠慮ください。



種類...ジャケット



種類...パンツ



種類...上下セット 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュトロイレ