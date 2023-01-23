『最終値下げ 美品Beauty&youth アローズコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 11時 48分に出品され03月05日 11時 48分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回着用、綺麗な状態です。

色：ブラック



サイズ表記はSですが、大きさ的には

M〜Lくらいのサイズ感です。



カラー···ブラウン

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···ウール他

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···秋、冬





身幅 59

着丈 110





80sトラッドを漂わせる、クラシカルな佇まいが魅力のダッフルコート



■デザイン

パイルカット素材で伝統のある昔ながらの製法にこだわったダッフルコート。

要所のディテールはミニマルに削ぎ落としつつオーセンティックに取り入れ、大人な雰囲気に仕上げています。

動きのある程よくルーズなサイズ感、バランス、シルエットでトレンドムードを演出。

トグルや紐には、エシカルな観点から、あえて動物素材は使用せず、巧妙に作られたもの等を使用しています。



■素材

毛×ナイロンブレンドの表情感のある素材が特徴。



■コーディネート

飽きの来ないシンプルなデザインは、テイストを選ばず様々なアイテムを合わせられ、永くご愛用いただける一着です。



定価 49,500円





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 最終値下げ

美品Beauty&youth

アローズコート