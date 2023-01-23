『THE NORTH FACE Evolve II Triclimate【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 05時 26分に出品され04月08日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック



フード...フードあり（取外し不可）



アウタージャケット右袖におよそ４mmの穴あり



アウタージャケット内側背中部分に汚れあり



フリースの内側に毛羽立ちあり



型番：NF00CG55



素材：ポリエステル



着脱可能のフリース付き



フード付き



防水、防風、通気性を兼ね揃えたDryVent



２０２１年１２月にヨーロッパで購入 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

Evolve

II

Triclimate