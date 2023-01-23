『めい様専用 WOOLRICH IENA別注 LUX CYPRESS ダウンコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 04時 40分に出品され03月31日 04時 40分に終了予定です。即決価格は16,380円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 同じ商品の黒を愛用しており、色違いをこちらで譲っていただいたのですが、活用機会が少ないため、出品します。

新品同様の綺麗な状態で譲っていただき、3回程度着用の後、高級品クリーニングに出して自宅保管しておりました。あくまでユーズド品ですので、新品同様の商品をお求めの方はご遠慮ください。

以下、販売サイトに記載の内容を抜粋します。



ご質問はお気軽にどうぞ！



【2020AW】

IENA×WOOLRICH特注仕様です。ポリエステル100％の光沢感のある素材を使用しエレガントな印象に。ポケットジップを内側スナップにすることでより使いやすくしました。またファーをコヨーテにし、金属部分をゴールドにすることで細部にも抜け感がでるようなデザインに仕上げました。【WOOLRICH/ウールリッチ】WOOLRICHは、ジョン・リッチ二世が1830年にアメリカ東海岸ペンシルベニア北部に創業したアメリカ最古のアウトドア・ブランド。ハンター用ジャケットからマウンテンパーカ、ダウンジャケットまで幅広いアイテムを展開しています。180年を超える歴史の中で培われたウェアは、常にアップデートを繰り返し、多くのファンを魅了しています。



※サイズ

IENA販売サイズ38サイズ(IENAのM)：メーカーサイズS



透け感：なし

裏地：あり

伸縮性：なし

光沢感：あり

生地の厚さ：厚手



【スタッフ着用コメント】

◆身長:165cm/体型:細身/普段サイズ:S〜M/着用サイズ:38サイズ感：袖丈は手首まで隠れる長さ。着丈は膝上。素材感：さらさらとした手触りの表面。光沢もそこまで無く、マットな印象。着心地：ファーにボリュームもありますが、全体的に重すぎず羽織りやすかったです。ロングスカートやワイドパンツとバランスも取りやすい着丈でした。

◆身長:156cm/体型:細身/普段サイズ:S/着用サイズ:38サイズ感：袖丈は手の甲が覆われる位。着丈はヒップが丁度隠れる程度でした。素材感： とても軽くて暖かいです。表面がキルティングのようになっています。着用感：着丈が短く、カジュアルに羽織りやすい印象でした。ウエストで絞ることもでき、小柄な方もバランスが取りやすいと思います。



洗濯：ドライクリーニング

裏地有りです。ファスナー有り。光沢有り。中綿有り。フード取り外し可能。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ めい様専用

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IENA別注

LUX

CYPRESS

ダウンコート