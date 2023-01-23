『極美品✨ マックスマーラ ダウンジャケット リバーシブル 44 大きいサイズ 茶【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 03時 40分に出品され03月21日 03時 40分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

Max Mara マックスマーラ ダウンジャケット リバーシブル ボリューム 2way フード 取り外し可能 44 大きいサイズ 2XL 茶 ブラウン 高級







○サイズ 44

肩幅 43センチ

身幅 55センチ

袖丈 62.5センチ

着丈 67センチ



平置き実寸。

着画はお断りいたします。







○状態

目立つ傷や汚れはなく美品です！

これから沢山お使い頂けるお品物です(^^)



※状態に関しては当方の主観で判断しております。

厳しく見ていますが、かなり細かいことまで気にする方は購入を控えていただいた方が良いかと思います。







○素材

タグのお写真にてご確認くださいませ(*^^*)





○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

早めの発送をご希望の方はご相談ください。



ご購入前にプロフィールの確認お願いしますm(_ _)m



※洋服以外の小物は付属しません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品✨

マックスマーラ ダウンジャケット リバーシブル 44 大きいサイズ 茶