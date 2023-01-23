『COACH 赤 SKIロゴ Mサイズ 半袖 Tシャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 20時 33分に出品され03月03日 20時 33分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前正規店にて、16,000+税で購入しました。

タグは取ってしまいました。

【デザイン】

このCOACHのTシャツは、鮮やかな赤色にSKIロゴのプリントが施されています。

レトロな雰囲気を醸し出すデザインで、カジュアルなスタイルに最適です。



【素材】

高品質なコットン素材で作られており、肌触りが良く、快適な着心地を提供します。

日常使いに適した耐久性も兼ね備えています。



【サイズ】

サイズはMで、一般的な女性用のフィット感を持っています。普段のコーディネートに取り入れやすいアイテムです。



- ブランド: COACH

- サイズ: M

- 色: 赤

- デザイン: SKIロゴプリント

- 素材: コットン



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···レッド



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ COACH

赤

SKIロゴ

Mサイズ

半袖

Tシャツ