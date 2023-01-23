『【最終値下げ】✨美品✨iPhone 11 Pro 本体 ミッドナイトグリーン【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 06時 50分に出品され04月26日 06時 50分に終了予定です。即決価格は25,499円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨フォロー割実施中✨

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✌おすすめポイント❗

✅純正バッテリーに新品交換済み!!

✅送料無料！

✅24時間以内に迅速発送!!

✅SIMフリー！どのキャリアでもOKです！



✨厳選4アイテムのおまけ付き✨

①画面保護ガラスフィルム※掃除シート付

②防水テープ（貼替え済みです）

③純正品質ライトニングケーブル（新品）

④もちやすい高品質SIMピン



⛳商品情報

【機種】iPhone 11pro

【容量】256GB

【色】ミッドナイトグリーン

【バッテリー容量】100%新品

【SIMロック】解除済み

【アクティベーションロック】解除済み

【ネットワーク利用制限】○



⭐商品状態

不具合箇所ありません

☆通信接続/カメラ/スピーカー/マイク等、30項目以上の動作確認を実施している安全・良質な商品になります。



⛵外装状態

※主観となります

《フロントパネル》⇒【S】傷なく綺麗です

《背面》⇒【A】目立つなし（細かいキズ汚れあり）

《側面》⇒【A】目立つなし（細かいキズ汚れあり）



⚠保証

商品は十分動作確認していますが、

万が一動作上の不具合などがありましたら、

ご連絡下さい。



※原則、評価前でしたら

すぐに返金対応させて頂きます。



〠発送、梱包

・24時間以内に発送予定です。

・ 箱はつきません（ポスト投函となります）

・箱は＋300円でお付けできます

・除菌クリーニングして発送します。



✉不明点などございましたら

お気軽にコメント下さい。



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310 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル