『Entire Studios SSENSE限定 グレー Grid ダウンベスト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 23時 06分に出品され04月18日 23時 06分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・ モスグリーン

・ フェザーダウンの中綿

・ パデッドデザイン

・ キルティング

・ ハイネック

・ フロントにコンシールタイプの留め具

・ ノースリーブ

・ フロントにジップポケット

・ストレートな裾

・こちらの商品は男女兼用です。メンズサイズでの展開となりますのでご注意ください。



数回着ましたが汚れ等はございません。

綺麗な状態になっております。

中古品にご理解のある方にご購入して頂きたいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: エンタイアスタジオ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Entire

Studios

SSENSE限定

グレー

Grid

ダウンベスト