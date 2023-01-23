『サステナリサイクルウールリバーケープコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 13時 45分に出品され04月19日 13時 45分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミースロエのポンチョコートです。

似たようなアウターを購入したため出品します。

1回着用しました。

ネイビーは完売しているカラーです。







VERY 2023年10月号 P132 掲載



【DESIGN POINT】

トレンド感抜群のハーフスリーブコート。

接結素材のリバー仕立てで軽やかに羽織れるのに暖かいコンフォートなアイテム。

ユーティリティーを思わせるスタンドカラーやフラップポケット、袖口が今季らしくも肩肘はらずに着られる計算されたディティールにもご注目。

ロングシーズン楽しめるのも魅力的。

裾の深めのスリットや少しワイドなサイズ感など何もかもが秀逸なデザイン。

軽いので旅行にも◎。

ついつい羽織ってしまう手軽さに、こなれ感も楽しめる大人の女性にピッタリのポンチョCTです。





透け感：なし

裏地：なし

伸縮性：なし



定価39600円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミースロエ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ サステナリサイクルウールリバーケープコート